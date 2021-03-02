Под Белгородом сотрудников детсада осудили за гибель ребенка

В городе Старый Оскол Белгородской области вынесли приговор бывшим сотрудницам детского сада, в котором умер двухлетний мальчик. Экс-заведующая, бывшие медсестра и повар признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, трагедия произошла в детском саду в мае 2018 года. На ужин повар приготовила детям ясельной группы блюдо "зеленый горошек отварной". По технологии консервированный горошек выкладывается из банки, кипятится три-пять минут, а потом протирается в специальной машине перед подачей на стол самым маленьким воспитанникам детсада.

Однако последнее повар как раз и не сделала: она положила горошек целиком, и ни заведующая детсадом, ни медсестра - а обе участвовали в бракеражной комиссии - против этого не возразили. В результате один малыш во время ужина поперхнулся горошиной и умер.

Приговором суда бывшим сотрудницам детского сада назначены штрафы в сумме 100-120 тысяч рублей, а также взыскано три миллиона рублей в пользу потерявшей ребенка семьи.