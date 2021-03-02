"Скопинскому" маньяку после освобождения запретят ночные прогулки

Житель Рязанской области, 3,5 года державший в неволе двух девушек, 3 марта выйдет на свободу после 17 лет заключения. После освобождения он будет под административным надзором с серьезными ограничениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Пугачевского районного суда Саратовской области.

Виктор Мохов, известный как "скопинский" маньяк, по информации агентства, после освобождения из колонии в Саратовской области намерен приехать в рязанский Скопин - по месту проживания. При этом он еще шесть лет останется под наблюдением. В сентябре прошлого года ИК-4 УФСИН по Саратовской области ходатайствовало об установлении надзора за Моховым. Пугачевский районный суд Саратовской области ходатайство удовлетворил.

В соответствии с решением суда, Мохову запрещено посещать массовые мероприятия - спортивные, культурно-зрелищные, физкультурные и иные. Кроме того ему нельзя находится вне помещений с 22 часов до 6 часов следующих суток. Исключение может быть сделано лишь в случае, если пребывание ночью на улице требуется по работе.

Надзор возложен на отдел полиции по месту жительства, куда он должен будет являться два раза в месяц для регистрации.

Мохов в сентябре 2000 года в Рязани похитил двух школьниц - 14 и 17 лет и отвез их в Скопин. Более 3,5 лет он продержал девушек в подвале, где истязал их и насиловал. Одна из них дважды рожала детей, но оба раза мужчина их отбирал и подбрасывал разным людям. Сейчас эти дети находятся в приемных семьях. Спастись девушкам удалось почти чудом: обманув мучителя, одна из них смогла передать записку на волю. Их освободили из плена лишь в 2004 году. В 2005 году Мохов был приговорен к 17 годам колонии строго режима.