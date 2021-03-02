На Камчатке чиновница пойдет под суд за смерть ребенка от укусов собак

Новости

Власти Москвы увеличили в девять раз финансирование техкомпаний в 2020 году 08:17
Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19 08:05
Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России 07:40
Британцы высмеяли слежку за российской подводной лодкой в Ла-Манше 07:07
Матвиенко: Иностранные IT-компании продолжают нарушать законы России 06:22
Принадлежавшая Анджелине Джоли картина Черчилля продана за рекордную сумму 05:29
SpaceX снова отложила запуск ракеты с партией спутников Starlink 05:09
Защита экс-губернатора Хабаровского края Ишаева обжаловала приговор 05:09
На коротких авиарейсах в России появится интернет 03:56
В Венеции из-за отливов пересохли знаменитые каналы 03:20
В США подросток погиб в результате стрельбы в школе 02:50
СМИ: Трамп привился от коронавируса в январе 02:26
В Пентагоне рассказали, что войдет в пакет военной помощи Украине 01:40
"Реал" с трудом ушел от поражения в матче против "Реала Сосьедад" 01:30
Старейшая энергетическая компания Техаса объявила о банкротстве 01:20
Порошенко назвал непечатным словом вакцину от COVID-19 на Украине 01:01
Белый дом позволит разлученным при Трампе семьям мигрантов воссоединиться 00:49
Более 30 машин угодили в ДТП на снежной трассе в штате Монтана 00:46
Австрия в марте снимет ограничения в сфере услуг 00:37
Крым не примет условия Авакова по возобновлению подачи воды 00:24
Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на реформирование армии 00:13
Москалькова: Сотрудничество РФ с Советом Европы снижает риски третьей мировой 01.03.2021
Турция будет требовать ПЦР-тест с въезжающих до конца мая 01.03.2021
Четыре человека арестованы по факту коррупции в "Барселоне" 01.03.2021
В СИЗО отправлены трое избивших музыканта "Машина времени" 01.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 08:04
Рубрика: Происшествия

На Камчатке чиновница пойдет под суд за смерть ребенка от укусов собак

Текст: Юлия Гарднер

В Камчатском крае завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа. Женщину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего (часть 2 статьи 293 УК РФ).

В Приамурье стая собак напала на шестилетнюю девочку

Напомним, 4 ноября прошлого года в районе нежилой зоны морского порта было найдено тело восьмилетнего мальчика. Установлено, что на него напало не менее трех собак, от укусов которых он скончался.

Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с августа по ноябрь 2020 года чиновница, недобросовестно относясь к своей работе, "не предприняла должных мер к надлежащему выполнению возложенных на нее обязанностей по контролю и отлову безнадзорных животных в краевом центре". Это привело к гибели ребенка.

В ходе расследования был проведен значительный объем следственных действий: допрошено более 50 свидетелей, проведено более десяти выемок, назначено и проведено восемь судебных экспертиз, уточнили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Дело направлено в прокуратуру для утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

Главное сегодня

Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19
Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России
Интервью первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. Главное
РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Словакии
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
В Роскачестве рассказали о новой схеме "развода" по телефону
Под Петербургом должница оставила кредиторам четырехметрового питона