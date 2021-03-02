На Камчатке чиновница пойдет под суд за смерть ребенка от укусов собак

В Камчатском крае завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа. Женщину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Напомним, 4 ноября прошлого года в районе нежилой зоны морского порта было найдено тело восьмилетнего мальчика. Установлено, что на него напало не менее трех собак, от укусов которых он скончался.

Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с августа по ноябрь 2020 года чиновница, недобросовестно относясь к своей работе, "не предприняла должных мер к надлежащему выполнению возложенных на нее обязанностей по контролю и отлову безнадзорных животных в краевом центре". Это привело к гибели ребенка.

В ходе расследования был проведен значительный объем следственных действий: допрошено более 50 свидетелей, проведено более десяти выемок, назначено и проведено восемь судебных экспертиз, уточнили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Дело направлено в прокуратуру для утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.