Ставка по "Дальневосточной ипотеке" снизилась до 0,4 процента. Льготную программу для покупки жилья в Дальневосточном федеральном округе предоставил один из крупных российских банков.

Отмечается, что оформить кредит можно при внесении единовременной комиссии и дистанционном подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда.

В январе в Приморье семья из Владивостока получила кредит по программе "Дальневосточная ипотека" под один процент.

Как сообщалось ранее, за четыре года планируется выдать 132 тысячи льготных кредитов. Для этого в федеральном бюджете предусмотрено 14,5 миллиардов рублей. В 2020 году благодаря программе более 15 тысяч семей улучшили жилищные условия.