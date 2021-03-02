В двадцати крупнейших городах России выросли цены на вторичное жилье

В феврале в двадцати крупнейших городах России был отмечен рост цен на вторичное жилье. Лидером рейтинга стал Нижний Новгород.

В прошлом месяце стоимость квадратного метра на вторичном рынке здесь выросла в среднем на 4,8 процента - до 74,7 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на консалтинговую компанию SRG. На втором месте оказался Омск с подорожанием на 4 процента: до 49,1 тысячи рублей. Далее следует Воронеж с приростом в 3,7 процента: до 54,1 тысячи рублей за квадратный метр.

На четвертом месте оказался Санкт-Петербург с прибавкой в 3 процента - до 145,3 тысячи рублей. Москва заняла 12-ю строчку рейтинга с подорожанием на 1,8 процента до 243,6 тысячи рублей.

Наименьший рост цен на вторичном рынке жилья отмечен в Перми (1,2 процента), Саратове (1,1 процента) и Тольятти (1 процент).

В компании отметили, что на рынке продолжаются снижение количества предложений и рост цен: прошлый год стал рекордным для отечественного жилья и ипотечных программ, на весь рынок повлияла льготная программа поддержки первичного жилья.