Скончалась нижегородка, на которую упала вывеска магазина

В Нижнем Новгороде женщина 1938 года рождения, госпитализированная после падения на нее вывески магазина, скончалась. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Накануне днем вывеска продуктового магазина в Автозаводском районе города упала на 86-летнюю женщину. По свидетельству очевидцев, витрина не выдержала удара рухнувшей на нее глыбы снега. Пострадавшая была госпитализирована в медучреждение, где через некоторое время скончалась от полученных травм.

По данному факту следователями СО по Автозаводскому району Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Следователи работают на месте происшествия. Проводится комплекс необходимых следственных действий.