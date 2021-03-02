В Уфе охранника школы-интерната будут судить за домогательства

В Уфе 58-летний бывший сотрудник частной охранной организации предстанет перед судом по обвинению в домогательствах. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Следствие установило, что мужчина, находясь на работе в уфимской коррекционной школе-интернате № 28 для слепых и слабовидящих детей, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух школьниц 13 и 14 лет. Девочки сообщили о домогательствах охранника директору школы, которая затем обратилась в правоохранительные органы. Обвиняемого в тот же день задержали.

Ему предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Сообщается, что мужчина в ходе следствия признал свою вину. Уголовное дело передают в суд.

Кроме того следователи внесли представление в адрес директора школы-интерната и руководителя частной охранной организации с тем, чтобы они более тщательно проверяли и подбирали сотрудников для работы с детьми и привлекли виновных лиц к дисциплинарной ответственности.