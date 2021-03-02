Красноярских чиновников уволили после отравления школьников

Мэр Красноярска Сергей Еремин уволил двоих сотрудников администрации после отравления почти сотни школьников. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на красноярскую мэрию, один из уволенных - замруководителя главного управления образования, курирующего сферу питания.

"Я страшно злюсь, потому что это касается детей. Школа - второй дом, так вот дома точно не должны кормить до отравления! Негодую и как глава города, и как отец школьниц", - написал Сергей Еремин в своем аккаунте.

По его словам, в прошлом году в Красноярске специально создали Центр питания, чтобы обеспечить школьников качественными обедами. Однако случай с массовым отравлением показал, что поставленные цели не были достигнуты.

"Со дня на день вопрос организации школьного питания будет рассмотрен и на профильной комиссии Горсовета с участием всех сторон. Разобраться в причинах, не допустить повторения, сделать все соответствующие выводы после проверок - такая задача поставлена курирующему заму", - подчеркнул мэр.

Напомним, в Красноярске за последние две недели более 90 детей от 7 до 14 лет обратились за медицинской помощью в связи с пищевым отравлением. 56 школьников попали в больницу. Источником инфекции, по данным Роспотребнадзора, стали салаты из сырых овощей. Краевое управление Роспотребнадзора составило протоколы о временном запрете деятельности поставщика этой продукции, материалы дела направлены в суд.