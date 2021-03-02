Стали известны подробности дела против экс-начальника ИК в Приангарье

СК РФ Иркутской области предъявил обвинение в превышение должностных полномочий экс-начальнику исправительной колонии № 15 ГУФСИН России по региону, где весной прошлого года произошел бунт.

Впрочем, расследование с бунтом в колонии никак не связано. Следствие считает, что обвиняемый в 2017 году из денег ИК оплатил лесопатологическое обследование участка, который колонии не принадлежал. Ущерб колонии, а, следовательно, и федеральному бюджету оценивается в 700 тысяч рублей.

"Данные действия повлекли существенное нарушение законных интересов организации и охраняемых законом интересов государства, с причинением тяжких последствий", - сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий" было возбуждено по материалам региональных управлений ФСБ и ГУФСИН.

Накануне суд поместил бывшего начальника ангарской колонии под домашний арест.