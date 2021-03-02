Федерация дзюдо России выпустила заявление после драки в Каспийске

Федерация дзюдо России выразила обеспокоенность из-за неприятного происшествия, случившегося 27 февраля в Каспийске.

Напомним, что во время Первенства Северо-Кавказского федерального округа среди юниоров до 23 лет произошла потасовка.

В информации, размещенной на сайте Федерации дзюдо России, говорится о горьком сожалении, что в инциденте приняли участие спортсмены, которые должны проявлять уважение к судьям и соперникам.

По словам президента Федерации дзюдо Республики Дагестан Ирасхана Джафарова, дагестанские коллеги просят прощения у руководства Федерации дзюдо России и всей семьи российского дзюдо за это происшествие, которое полностью противоречит не только спортивным принципам и законам дзюдо, но и канонам кавказского гостеприимства.