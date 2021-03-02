Кадыров заявил, что переубедил бойца UFC Чимаева завершать карьеру

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что после разговора с ним боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, передумал завершать спортивную карьеру.

Чимаев, который в карьере в ММА не проиграл ни одного поединка, во вторник неожиданно сообщил о завершении спортивной карьеры. Это заявлении 26-летнего спортсмена удивило даже главу UFC Дану Уайта.

Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что сам "позвонил и поговорил с Чимаевым".

"В ходе нашего разговора Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки. В ближайшее время он прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведет сборы и начнет тренировки. А это значит, что Хамзат не уходит, он остается и будет биться до конца", - отметил глава Чечни, выразив уверенность, что теперь "Хамзат заберет пояс UFC".