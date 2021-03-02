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02.03.2021 12:25

Грузите костер бочками

Композитным материалам нашли применение в Арктике
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 43(8394)
Российские ученые нашли замену стальным бочкам, которые до сих пор используются для хранения и перевозки топлива в Арктике. Достигнут успех в разработке полимерного композитного материала, из которого можно изготавливать емкости для горючего. После того как емкости отслужат свое, их можно не вывозить, а перерабатывать в топливные брикеты и сжигать с минимальным ущербом для арктической природы. Сгоревшие брикеты из бочек превращаются в мелкодисперсную пыль.

По словам директора научно-образовательного ресурсного центра "Политест" Омского государственного технического университета Григория Русских, работа над новым материалом еще ведется, ее планируется завершить в 2024 году. Но уже ясно, что он сможет выдерживать арктические температуры. Существующая сегодня композитная тара этим качеством не обладает, от мороза она становится хрупкой.

Какие порты нужны Северному морскому пути

Стальные бочки и другой металлолом превратились в настоящее экологическое бедствие для высоких широт. По оценкам экологических организаций, около 12 миллионов емкостей из-под топлива находится в прибрежной зоне Северного Ледовитого океана. К бочкам можно прибавить около четырех миллионов тонн промышленного и строительного мусора.

В этих условиях перспективность композитных материалов для Арктики становится все более очевидной, отмечают ученые. Композиты имеют целый ряд преимуществ перед сталью. Они экологичны, имеют более легкий вес, им не страшна коррозия, а прочность зачастую даже больше, чем у металла.

Эти преимущества уже оценили нефтяники. Композитные элементы даже в соленой морской воде могут служить в несколько раз дольше стали. Более того, для больших глубин сталь и вовсе не годится. Например, прокладывать подводные кабели в стальных трубах далеко не всегда возможно - на глубине более 2000 метров сталь удлиняется, превышая предел прочности электрических кабелей, которые зажаты в трубе.

Композитные элементы даже в соленой морской воде могут служить в несколько раз дольше стали

Композитные конструкционные материалы со временем неизбежно придут на смену стальным конструкциям. Это уже показал зарубежный опыт.

Российские разработчики стремительно нагоняют своих зарубежных конкурентов. Например, в 2017 году они создали уплотнительные эластомерные нанокомпозиты, которые способны заменить резину. По сравнению с разными видами серийных резин морозостойкость нанокомпозитных уплотнителей выше в два-три раза, износостойкость - в два раза, способность выдерживать агрессивные среды - в два-десять раз. Применять их можно при температурах от минус 60 до плюс 100 градусов.

- Отдельное место в арктических проектах могут занять полимерные нанокомпозиты, - считает Вадим Зазимко, гендиректор УК "Композитный кластер Санкт-Петербурга". - Из них можно изготовлять подшипники скольжения и уплотнительные детали различного назначения, износостойкость которых будет выше в 300-1000 раз. Их температурный диапазон использования - от минус 200 до плюс 250 градусов при давлениях до 30 мегапаскалей (это почти 306 килограммов на квадратный сантиметр). Опыт ученых и специалистов, принимавших участие в их разработке и производстве, сегодня бесценен для нашей страны.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Арктика: битва за ресурсы

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