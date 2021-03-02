Названы причины гибели судна "Онега" в Баренцевом море

Комиссия Госморречнадзора закончила расследование гибели ярусолова "Онега", который затонул 28 декабря 2020 года в Баренцевом море у берегов Новой Земли. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Причинами кораблекрушения стало обледенение судна и неоправданный риск, допущенный капитаном, который решил выбрать ярус в штормовую погоду, отмечается в итогах расследования.

Кроме того, судно имело открытый лацпорт (отверстие) для выборки рыболовной снасти. Это привело к тому, что во время шторма вода попала в помещения судна, расположенные на главной палубе. В итоге судно резко накренилось, а затем затонуло.

Еще одна причина, как следует из заключения комиссии, в непрофессиональных действиях капитана и вахтенного старшего помощника, которые не проконтролировал остойчивость судна и не вовремя объявили судовую тревогу. Напомним, при затоплении судна "Онега" из 19 членов экипажа погибли 17. Тела их так и не были обнаружены.