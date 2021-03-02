Главный судоремонтный завод Черноморского флота перейдет в ОСК

В 2021 году завершится процедура акционирования 13-го судоремонтного завода Черноморского флота, после чего предприятие войдет в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и сможет приступить к техперевооружению.

Решение включить военный завод в план приватизации принято в 2017 году. Он должен стать акционерным обществом, перейти от Минобороны Минпромторгу и войти в ОСК. При этом предприятие останется государственным, вопрос привлечения частных инвесторов не стоит на повестке дня. Акционирование планировали завершить до конца 2018 года, но процедура затянулась.

Как рассказал директор предприятия Павел Флоря, в этом году акционирование вышло на финишную прямую. Определен статус трех земельных участков завода, в марте будет завершено оформление четвертого.

- Снимется последнее препятствие на пути обретения нового собственника и акционирования, - объяснил Флоря. - Ближайшие задачи - переоценка основных средств производства и формирование приватизационной массы.

Директор предприятия уверен, что с момента перехода в ОСК начнется новая эпоха в истории 134-летнего завода и флотского судоремонта. Завод сможет избавиться от многих проблем, приступит к обновлению технологической и производственной базы.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь завода Сергей Горбачев, мощности предприятия сейчас полностью загружены. Впервые в современной истории заняты все стапельные площади заводских доков.

- Портфель заказов полон. До 2023 года 13-й СРЗ ЧФ определен единственным исполнителем гособоронзаказа на обеспечение технической готовности сил Черноморского флота, - говорит Горбачев. - Для предприятия это важно, так как на рынок приходят новые игроки с материка и пытаются претендовать на часть оборонзаказа. Но наш завод доказывает свою работоспособность и востребованность.

В этом году специалисты 13-го СРЗ ЧФ завершают ремонт флагмана ЧФ, гвардейского ракетного крейсера "Москва", который продлился четыре года, а также сторожевого корабля "Ладный". Близятся к финишу длительные работы на подлодке "Алроса" и ракетном катере на воздушной подушке "Бора".

В 2019 году заводу были переданы четыре плавдока, которые ранее принадлежали 91-му СРЗ ЧФ. При этом все работы по докованию кораблей проводились специалистами 13-го СРЗ.

- На заводе появился собственный доковый комплекс, - продолжает Горбачев. - С одной стороны, добавилось проблем, так как было необходимо сформировать экипажи для плавсредств, выполнить ремонт, обеспечить техническую готовность. А с другой, это позволяет совершенствовать производство и получать прибыть. Доковые работы во всем мире считаются наиболее рентабельными. Ремонт доков, как правило, не очень длительный и приносит хорошую прибыль в условиях развития рынка и роста конкуренции.

13-й СРЗ ЧФ является крупнейшим промышленным предприятием Севастополя и лидирует по сумме налоговых отчислений в бюджет. В штате более 1 500 человек, средняя зарплата - 50 тысяч рублей, что почти в полтора раза выше средней в регионе. Предприятие находится полностью в рабочем состоянии, но нуждается в техперевооружении. Программу модернизации ранее оценили в два миллиарда рублей.

13-й судоремонтный завод станет вторым предприятием ОСК в Севастополе. Первым в состав корпорации вошел Севморзавод, мощности которого переданы в долгосрочную аренду северодвинскому центру судоремонта "Звездочка". Объединять два судоремонтных предприятия не планируют, в составе ОСК они будут работать как отдельные юрлица.

Тем временем

Севморзавод спустил на воду вторую часть понтона 700-тонного плавкрана "Григорий Просянкин", который будет подготовлен для работы в условиях Крайнего Севера. Судно было заложено 9 ноября 2018 года, в ноябре 2020-го был спущен на воду понтон левого борта, а в конце февраля 2021 года - правого. Два понтона специалисты соединят в единый корпус на воде. Окончательные сварочные работы для стыковки понтонов пройдут в сухом доке. Плавкран строится по заказу производственного объединения "Cевмаш", проект разработан севастопольским ЦКБ "Коралл".