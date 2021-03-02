Севастополь получит почти 1 млрд рублей на замену водопровода

Севастополю выделят 910 миллионов рублей на замену устаревших водопроводных труб и устранение потерь воды в сетях. Об этом сегодня журналистам сообщил вице-губернатор города Николай Жигулин.

- Действует большая программа замены труб холодного водоснабжения. Минэкономразвития РФ выделяет нам на эти цели около 910 миллионов рублей, также предусмотрено софинансирование из городского бюджета, - рассказал Жигулин. - Программа рассчитана до 2023 года. Планируем работы на 27 объектах.

К примеру, будут заменены коммуникации в центре Севастополя, на улице Ленина, где, по словам Жигулина, сохранились трубопроводы начала XX века.

В городе также ведется замена магистральных водоводов в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Один участков от проспекта Генерала Острякова до улицы Пожарова строители сдали сегодня.

- Продолжаем масштабную модернизацию линий холодного и горячего водоснабжения, переводим их на современные технологии, - сообщил Жигулин. - По действующему контракту планируем поменять около четырех километров трубопровода.

Напомним, чтобы решить проблему дефицита воды в Севастополе, было решено строить новые объекты водоснабжения и устранять потери в водопроводных сетях, которые достигали 40 процентов.