В Крыму умер медик, пострадавший при нападении на подстанцию "скорой"

В Крыму скончался раненый при нападении на подстанцию скорой помощи в Симферополе в 2015 году 48-летний фельдшер регионального Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Владимир Слончак. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Уроженец казахского Кустаная, с 1990 года Владимир Слончак работал в системе здравоохранения, в том числе с 2002 года до последнего времени - фельдшером и старшим фельдшером разных станций скорой помощи, в основном в бригадах интенсивной терапии и реанимации.

- Владимир Слончак добросовестно исполнял служебные обязанности, грамотно руководил работой сотрудников отдела, - отметили коллеги в некрологе. - Наряду с работой старшего фельдшера выезжал к больным, своевременно оказывал им скорую медпомощь. Смерть вырвала из наших рядов незаменимого работника, профессионала своего дела, ответственного руководителя, скромного человека, который долгие годы был душой коллектива.

26 сентября 2015 года 55-летний Бекир Небиев напал на подстанцию скорой медицинской помощи в Симферополе. Он открыл огонь на поражение по людям из гладкоствольного охотничьего ружья 12-го калибра. В результате двое медработников - 55-летняя санитарка Татьяна Коткова и 30-летняя фельдшер Ирина Суханик - погибли. Еще два медика, среди которых был и Слончак, были ранены. Владимир получил огнестрельное ранение головы, и после трагедии ему была присвоена инвалидность II группы. Здоровье было подорвано, но он продолжал работу в СМП.

После трагедии 2015 года власти республики и руководство Минздрава озаботились проблемой беззащитности медработиков СМП. Год назад между территориальным управлением Росгвардии и Крымским республиканским центром медицины катастроф и скорой медпомощи подписан долгосрочный договор. "Тревожными" кнопками с GPS-передатчиками оборудованы все кареты скорой медпомощи. Случаи нападения на врачей скорой и агрессивного поведения пациентов бывают и сейчас, но росгвардейцы оперативно реагируют на такие угрожающие ситуации.