В Новороссийске закрыли пансионат, где отравились футболисты

В пансионате имени А. И. Майстренко в урочище Широкая Балка Новороссийска у повара, готовившего для футболистов, позже попавших в больницу с отравлением, обнаружили норовирус. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, в свою смену повар готовил салат оливье, который употребляли в пищу члены делегации. Этот же возбудитель был выявлен и у отравившихся.

В результате эпидемиологической проверки и лабораторных испытаний специалисты выявили более 460 килограммов просроченных продуктов питания, сотрудников пищеблока отстранили от работы, а пансионат закрыли на 60 суток. Сейчас готовятся документы в суд для возбуждения уголовного дела.

Как ранее писала "РГ", 18 февраля 11 воспитанников Академии футбола Крыма и пятеро их сопровождающих были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.

Напомним, на сборы в пансионат приехали команды 2004 и 2005 годов рождения - всего 46 человек, 11 из которых - взрослые. Группу сопровождал фельдшер, именно к нему обратились за помощью первые спортсмены, почувствовавшие недомогание.