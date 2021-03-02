В Сочи поезд насмерть сбил 25-летнего жителя Костромы

Накануне вечером на перегоне Адлер - Хоста электропоезд "Сочи - Роза Хутор" смертельно травмировал мужчину.

Как сообщили в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, машинист подавал сигнал, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ведомства. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Как позже выяснилось, погибшим оказался 25-летний житель Костромы.

Как ранее писала "РГ", 24 февраля в Адлерском районе Сочи электропоезд "Адлер - Роза Хутор" насмерть сбил 55-летнюю жительницу Лабинска.