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02.03.2021 11:40
Рубрика: Экономика

Водохранилища Крыма за февраль пополнились на 12,3 млн кубометров

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

За февраль 2021 года водохранилища полуострова благодаря осадкам и таянию снега наполнились более чем на 12,3 миллиона кубометров. А по сравнению с началом зимы запасы сейчас больше на 11,6 миллиона кубов. Об этом сообщил Крымский гидрометцентр в своем месячном обзоре гидрологической ситуации на полуострове.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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Гидрологи отмечают, что осадки в Крыму выпали крайне неравномерно: если в степных районах - в пределах нормы, то на Южном берегу Крыма - всего 41-45 процентов от месячной нормы, а в северном предгорье - до 146 процентов нормы. В то же время в крымских горах наблюдался недобор осадков: в районе метеостанции Ай-Петри - всего 62 миллиметра (50 процентов нормы), а Ангарского перевала 53,9 миллиметра (69). Поэтому и запас воды в снеге недостаточный - на Ай-Петри - 66 процентов от нормы, на Ангарском перевале - 78 процентов.

Этим объясняется и очень скромный приток в основное водохранилище столицы Крыма Симферопольское - всего 1,065 миллиона кубов, которые за февраль были успешно израсходованы. По словам гендиректора ГУП "Вода Крыма" Владимира Баженова, за февраль в систему водоснабжения Симферополя закачали более трех миллионов кубометров воды, из которых 1,087 миллиона подняли из водохранилищ и два миллиона - из скважин.

- Но притоки в водоемах Симферополя совсем не балуют, - сказал Баженов. - Например, за последние сутки мы получили меньше 14 тысяч кубометров воды.

И сейчас водоем по-прежнему заполнен всего лишь на семь процентов от проектного объема. А вот Партизанское водохранилище наполнилось за месяц чуть больше - на 1,7 миллиона кубометров. А самый большой приток зафиксирован в Белогорском - 4,5 миллиона, и в Чернореченском водохранилище Севастополя - 9,5 миллиона кубометров.

Напомним, с 25 февраля Алушта ввела графики водоснабжения, а Ялта вернулась к ним. В Симферополе ставку по-прежнему делают на запуск в эксплуатацию в апреле 2021 года Бештерек-Зуйского водовода и водозабора, благодаря которым удастся увеличить объемы поставляемой в столицу Крыма воды до 120 тысяч кубометров в сутки.

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