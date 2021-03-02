Жителя Кубани осудили на 19 лет за убийство сына и сожительницы

Сегодня огласили приговор 38-летнему мужчине, убившему сожительницу и собственного сына. Как ранее писала "РГ", они втроем проживали в одной из квартир дома по улице Зеленой в поселке Целинном Славянского района Кубани.

По информации пресс-службы Краснодарского краевого суда, вечером 10 октября 2020 года подсудимый распивал спиртное со своей 36-летней сожительницей, которая начала предъявлять претензии по поводу отсутствия у него работы и невозможности содержать ее и их совместного ребенка. В ходе ссоры подсудимый схватил полуторамесячного сына и ударил его головой об стену.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, женщина пыталась спрятаться в спальной комнате, где стала удерживать дверь, но фигурант, взяв кухонный нож, ворвался в комнату, где лежащей на полу потерпевшей нанес не менее 17 ударов в жизненно важные органы, от которых она скончалась. Расследование уголовного дела проводил СК по Кубани.

Сначала подсудимый признал вину частично, заявив, что расправился с потерпевшей после того, как она убила их совместного ребенка, однако под тяжестью доказательств согласился.

Обвиняемому присудили 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на год в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.