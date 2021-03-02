Новости

В Оренбуржье осудили пенсионера, закрывшего ребенка в багажнике авто 17:24
"Скопинскому" маньяку после освобождения запретят ночные прогулки 17:24
"Евровидение-2021" пройдет в урезанном формате 17:14
Мэра Томска Ивана Кляйна перевели под домашний арест в больнице 17:14
Стало известно, когда в Москве запустят водный общественный транспорт 17:07
Таможня выявила более 13 миллионов контрафактных товаров за год 16:55
Названы три "профессии будущего" 16:46
Эпидемиолог: Россия еще не прошла первую волну коронавируса 16:23
Центру управления комплексной безопасности Минобороны вручено боевое знамя 16:21
Президент Армении во второй раз отказался уволить главу Генштаба Гаспаряна 16:15
СК завел дело об использовании рабского труда в Подмосковье 16:12
Второе уголовное дело о массовом отравлении возбудили в Красноярске 16:12
"Дальневосточный гектар" предлагают распространить на всю Россию 16:02
Путин прокомментировал ситуацию с замерзающим Техасом 15:50
Украина может ускорить мобилизацию резервистов 15:45
Онлайн-витрина с российскими товарами появилась в Японии 15:44
Собянин: Средняя скорость движения на основных магистралях Москвы выросла до 55 км/час 15:43
Москва достигла рекордного уровня безопасности дорожного движения 15:43
В столичном регионе 8 марта ожидается минусовая температура 15:39
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД 15:39
Министр спорта РФ отметил важность утверждения плана восстановления ВФЛА 15:31
Составлен рейтинг самых "медийных" вузов России 15:29
В двадцати крупнейших городах России выросли цены на вторичное жилье 15:21
Россия и Беларусь подписали программу стратегического партнерства 15:12
Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 18 февраля 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 15:53
Рубрика: Общество

Спасибо за сотрудничество

Текст: Татьяна Малицкая (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 45(8396)
Партнерские отношения связывают "Российскую газету" со многими компаниями и организациями. 80 экземпляров "РГ" получают сотрудники ООО "Телекон" (директор Ирина Пудовкина), 30 комплектов выписала Группа Магнезит (г. Сатка Челябинской области). С марта с выпуском "Российской газеты" будут знакомиться все сотрудники Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России".

Незаменимой помощницей в работе "РГ" стала для Нотариальной палаты Свердловской области (президент Владимир Ярков) - учреждение оформило подписку на 30 экземпляров. Нотариусов поддержали специалисты Управления ФНС России по Свердловской области (руководитель Сергей Логинов) и Управление Росреестра по Свердловской области (руководитель Игорь Цыганаш). А Сысертский фонд поддержки предпринимательства выписал 50 экземпляров "РГ".

Благотворители выписали "РГ" для ветеранов, больниц и школ

Для гостей отеля "Пальмира" (директор Елена Распутина) ежедневно доставляют 20 экземпляров свежего выпуска газеты. Свердловский областной онкологический диспансер (главный врач Владимир Елишев) с февраля оформил подписку на 50 комплектов "РГ" + "РГ-Неделя".

С апреля издание выразили желание получать сотрудники Богословского алюминиевого завода (РУСАЛ Краснотурьинск). Уверены, сотрудничество с нашими партнерами будет успешно продолжаться.

Прямая речь

Екатерина Лимарова, директор фонда поддержки предпринимательства Сысертского городского округа:

- "Российская газета" - то издание, которое глубоко анализирует проблемы экономики, помогает разобраться в тонкостях законодательных новаций, тенденциях рынка. Приятно, что "РГ" не обходит стороной чисто житейские вопросы: как сохранить здоровье, построить семейный бюджет, воспитывать детей - все эти темы находят отражение на страницах газеты. Хотела сказать "вашей газеты", но это не так: газета НАША - так ее воспринимают читатели. "РГ" - наш собеседник и добрый советчик.

Уральские вузы выписали "РГ" для преподавателей и студентов

Евгений Андреев, директор Челябинского представительства Группы Магнезит:

- Свой статус - общенационального общественно-политического издания - "РГ" подтверждает каждый день. Это проверенный временем и уважаемый миллионами читателей источник официальной, деловой и жизненно необходимой информации. Последние новости страны и мира - здесь, законы и правовые акты - здесь, авторитетные комментарии - здесь, эксклюзивные интервью и репортажи - здесь. Объективность, актуальность - тоже здесь.

Константин Вольский, директор Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России":

- "РГ", как и наше предприятие, стоит на защите интересов государства. Мы охраняем важные объекты транспортной инфраструктуры, журналисты готовят актуальные и полезные материалы, цель которых - решить конкретные проблемы и сделать нашу жизнь лучше. Даже на самые сложные темы вы пишете доступным языком - газету всегда интересно читать. Еще один важный момент -доверие. За много лет знакомства с "РГ" у меня не было ни одного повода усомниться в достоверности информации на ее страницах.

Кстати

С 1 по 5 марта Уральский филиал "РГ" проводит неделю активной подписки. Каждый, кто в эти дни подпишется на газету или журнал "Родина" в редакции по адресу: Екатеринбург, ул. Тургенева, 13, имеет шанс получить два билета на концерт фестиваля, посвященного 140-летию композитора Николая Мясковского. Музыкальный форум пройдет в Свердловской филармонии с 9 по 13 марта. Акция уже анонсирована в группах "РГ" "ВКонтакте", "Одноклассниках" и на Facebook. Там же мы выложим видео с выбором победителя после подведения итогов 5 марта в 15.00.

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь "Российская газета" УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
Песков заявил о необходимости работать с ПАСЕ
Службу в армии могут учесть при назначении льготной пенсии
За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах
Романцев рассказал о своем самочувствии после перенесенного инфаркта
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март