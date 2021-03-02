Партнерские отношения связывают "Российскую газету" со многими компаниями и организациями. 80 экземпляров "РГ" получают сотрудники ООО "Телекон" (директор Ирина Пудовкина), 30 комплектов выписала Группа Магнезит (г. Сатка Челябинской области). С марта с выпуском "Российской газеты" будут знакомиться все сотрудники Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России".

Незаменимой помощницей в работе "РГ" стала для Нотариальной палаты Свердловской области (президент Владимир Ярков) - учреждение оформило подписку на 30 экземпляров. Нотариусов поддержали специалисты Управления ФНС России по Свердловской области (руководитель Сергей Логинов) и Управление Росреестра по Свердловской области (руководитель Игорь Цыганаш). А Сысертский фонд поддержки предпринимательства выписал 50 экземпляров "РГ".

Для гостей отеля "Пальмира" (директор Елена Распутина) ежедневно доставляют 20 экземпляров свежего выпуска газеты. Свердловский областной онкологический диспансер (главный врач Владимир Елишев) с февраля оформил подписку на 50 комплектов "РГ" + "РГ-Неделя".

С апреля издание выразили желание получать сотрудники Богословского алюминиевого завода (РУСАЛ Краснотурьинск). Уверены, сотрудничество с нашими партнерами будет успешно продолжаться.

Прямая речь

Екатерина Лимарова, директор фонда поддержки предпринимательства Сысертского городского округа:

- "Российская газета" - то издание, которое глубоко анализирует проблемы экономики, помогает разобраться в тонкостях законодательных новаций, тенденциях рынка. Приятно, что "РГ" не обходит стороной чисто житейские вопросы: как сохранить здоровье, построить семейный бюджет, воспитывать детей - все эти темы находят отражение на страницах газеты. Хотела сказать "вашей газеты", но это не так: газета НАША - так ее воспринимают читатели. "РГ" - наш собеседник и добрый советчик.

Евгений Андреев, директор Челябинского представительства Группы Магнезит:

- Свой статус - общенационального общественно-политического издания - "РГ" подтверждает каждый день. Это проверенный временем и уважаемый миллионами читателей источник официальной, деловой и жизненно необходимой информации. Последние новости страны и мира - здесь, законы и правовые акты - здесь, авторитетные комментарии - здесь, эксклюзивные интервью и репортажи - здесь. Объективность, актуальность - тоже здесь.

Константин Вольский, директор Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России":

- "РГ", как и наше предприятие, стоит на защите интересов государства. Мы охраняем важные объекты транспортной инфраструктуры, журналисты готовят актуальные и полезные материалы, цель которых - решить конкретные проблемы и сделать нашу жизнь лучше. Даже на самые сложные темы вы пишете доступным языком - газету всегда интересно читать. Еще один важный момент -доверие. За много лет знакомства с "РГ" у меня не было ни одного повода усомниться в достоверности информации на ее страницах.

Кстати

С 1 по 5 марта Уральский филиал "РГ" проводит неделю активной подписки. Каждый, кто в эти дни подпишется на газету или журнал "Родина" в редакции по адресу: Екатеринбург, ул. Тургенева, 13, имеет шанс получить два билета на концерт фестиваля, посвященного 140-летию композитора Николая Мясковского. Музыкальный форум пройдет в Свердловской филармонии с 9 по 13 марта. Акция уже анонсирована в группах "РГ" "ВКонтакте", "Одноклассниках" и на Facebook. Там же мы выложим видео с выбором победителя после подведения итогов 5 марта в 15.00.