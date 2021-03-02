В Тюменской области выявлен очаг COVID-19 в учреждении соцобслуживания

На контроле тюменского управления Роспотребнадзора находится один очаг групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией - он выявлен в учреждении социального обслуживания. Здесь заболело 24 человека, контактных - 16 человек. "Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - рапортует оперштаб.

В школах и детсадах региона случаев групповой заболеваемости COVID-19 не зарегистрировано.

Напомним, с первого марта в Тюмени разблокировали льготные карты жителей старше 65 лет (они не действовали с 16 ноября прошлого года).

"Небольшой процент карт не заработал в автоматическом режиме из-за того, что их владельцы пытались использовать документ, несмотря на запрет, и карты попали в стоп-лист", - пояснил замдиректора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Между тем

По данным на первое марта, в регионе зафиксирован еще 81 случай заболевания (всего с начала пандемии - 31388). Прим этом, за сутки выписаны из больниц 82 человека (в целом выздоровели 29523). "За весь период пандемии в Тюменской области скончались 289 пациентов с коронавирусом", - передает оперштаб.