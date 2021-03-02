Новости

Курс истории Дальнего Востока выпустят на русском и английском языках 11:22
Иркутский школьник попал в Книгу рекордов РФ как самый высокий подросток 11:05
Суд Нидерландов арестовал имущество футболиста "Спартака" Промеса 10:56
В Подольске при пожаре погибла трехлетняя девочка, оставшаяся без присмотра 10:56
Сбербанк зафиксировал рекордный рост расходов россиян в феврале 10:45
Путин поздравил Горбачева с юбилеем 10:39
В подмосковном детдоме воспитанников кормили некачественным мясом 10:30
Инвесторы потребовали от Дурова вернуть деньги за TON 10:27
Число жертв пожара в интернате под Тверью выросло до двух 10:23
Матвиенко: Введение четырехдневной рабочей недели сейчас не актуально 10:22
Туробъекты в Карелии оборудуют доступом к интернету 10:22
В Кузбассе смягчили коронавирусные ограничения для пенсионеров 10:16
Диктант по немецкому языку написали свыше 70 тысяч человек 10:15
Матвиенко рассказала о перспективах Договора по открытому небу 10:10
В Тюменской области выявлен очаг COVID-19 в учреждении соцобслуживания 10:06
Россияне хотели бы посетить этой весной Стамбул, Сочи и Калининград 10:00
Названы самые дешевые авианаправления весны 09:52
Первый канал выберет участника "Евровидения 2021" 8 марта 09:49
Портфель кредитов малого и среднего бизнеса вырос на четверть 09:49
Раскрыты характеристики iPhone 13 09:40
Стали известны подробности дела против экс-начальника ИК в Приангарье 09:38
Дорогу до горнолыжного курорта Шерегеш перекрыли из-за снегопада 09:36
Песков ответил на вопрос о формате работы журналистов с Путиным 09:33
На Ямале арестовали фигурантку дела о хищении из бюджета 29 млн рублей 09:32
Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
Верховный суд разъяснил, когда при разводе жилье достается одному из супругов
02.03.2021 10:06
Рубрика: Общество

В Тюменской области выявлен очаг COVID-19 в учреждении соцобслуживания

Текст: Екатерина Призова

На контроле тюменского управления Роспотребнадзора находится один очаг групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией - он выявлен в учреждении социального обслуживания. Здесь заболело 24 человека, контактных - 16 человек. "Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - рапортует оперштаб.

В томском интернате обнаружили очаг псевдотуберкулеза

В школах и детсадах региона случаев групповой заболеваемости COVID-19 не зарегистрировано.

Напомним, с первого марта в Тюмени разблокировали льготные карты жителей старше 65 лет (они не действовали с 16 ноября прошлого года).

"Небольшой процент карт не заработал в автоматическом режиме из-за того, что их владельцы пытались использовать документ, несмотря на запрет, и карты попали в стоп-лист", - пояснил замдиректора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Между тем

По данным на первое марта, в регионе зафиксирован еще 81 случай заболевания (всего с начала пандемии - 31388). Прим этом, за сутки выписаны из больниц 82 человека (в целом выздоровели 29523). "За весь период пандемии в Тюменской области скончались 289 пациентов с коронавирусом", - передает оперштаб.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 10 565 случаев COVID-19 в 84 регионах
Матвиенко оценила перспективы отказа от доллара США в России
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев госпитализирован с инфарктом
Сбербанк зафиксировал рекордный рост расходов россиян в феврале
Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на реформирование армии
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март