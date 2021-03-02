Россиянин спродюсирует голливудский фильм

Продюсер Илья Стюарт "набирает вес" на международном рынке и становится серьезным конкурентом солидным коллегам старшего поколения. Напомним, что он спродюсировал такие фильмы на иностранном языке, как "Осколки" и "Уроки фарси", а также вошел в продюсерский состав голливудской драмы "Мир грядущий", премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале.

2 марта на 71-м Берлинале, который проходит в эти дни, в рамках Европейского кинорынка (EFM 2021) был анонсирован триллер Bring them down - долгожданный дебют режиссера и сценариста Кристофера Эндрюса. Как сообщил голливудский портал Deadline, главные роли в картине исполнят актеры Пол Мескал ("Нормальные люди") и Том Бёрк - среди его последних работ "Манк" режиссера Дэвида Финчера. Илья Стюарт и его кинокомпания Hype Film входят в число сопродюсеров картины. А другие: Ивана Маккинон (Ivana MacKinnon) кинокомпания Wild Swim Films, Рут Триси (Ruth Treacy) и Джулианна Форд (Julianne Forde) кинокомпания Tailored Films, Джейкоб Свон Хайам (Jacob Swan Hyam) кинокомпания Charades. Съемки начнутся осенью 2021 года.

Действие фильма происходит в дикой местности на западе Ирландии. Главный герой - пастух, овцы которого убиты неизвестными людьми, в результате чего он оказывается втянут в жестокий конфликт с соседней фермой.