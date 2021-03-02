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02.03.2021 13:11
Рубрика: Спорт

"Спартак" готов оказать поддержку перенесшему инфаркт Романцеву

Текст: Максим Домчев

Владелец "Спартака" Леонид Федун пожелал бывшему наставнику клуба Олегу Романцеву скорейшего выздоровления после перенесенного инфаркта.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Во вторник стало известно о госпитализации бывшего главного тренера "Спартака" Олега Романцева. У него был диагностирован инфаркт, медикам пришлось проводить операцию.

Владелец "Спартака" Леонид Федун поблагодарил врачей и рассказал о самочувствии Романцева.

"С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды. Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное. Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. "Спартак" готов оказать всяческую поддержку. Здоровья вам, Олег Иванович", - цитирует Федуна ТАСС.

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