"Спартак" готов оказать поддержку перенесшему инфаркт Романцеву

Владелец "Спартака" Леонид Федун пожелал бывшему наставнику клуба Олегу Романцеву скорейшего выздоровления после перенесенного инфаркта.

Во вторник стало известно о госпитализации бывшего главного тренера "Спартака" Олега Романцева. У него был диагностирован инфаркт, медикам пришлось проводить операцию.

Владелец "Спартака" Леонид Федун поблагодарил врачей и рассказал о самочувствии Романцева.

"С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом. Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды. Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное. Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. "Спартак" готов оказать всяческую поддержку. Здоровья вам, Олег Иванович", - цитирует Федуна ТАСС.