Романцев рассказал о своем самочувствии после перенесенного инфаркта

Он еще как минимум на двое суток останется в реанимации. Сам 67-летний специалист рассказал, что чувствует себя хорошо.

"Чувствую себя хорошо. Операция была довольно серьезной, еще минимум два дня проведу в реанимации. А потом уже переведут в обычную палату. Врачи сказали, что был инфаркт, операция прошла успешно. Передайте от меня огромное спасибо болельщикам "Спартака", чувствую их поддержку и переживания. Самое главное, не болейте", - сказал Романцев РИА Новости.

Под руководством Романцева "Спартак" восемь раз становился чемпионом России, один раз команда выиграла чемпионат СССР. Романцев также возглавлял сборную России.