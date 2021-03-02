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02.03.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

Стало известно, почему компании откладывают отзыв машин

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Автопроизводители, чьи акции обращаются на фондовых рынках, оттягивают объявление отзывных кампаний для устранения производственных дефектов, выпущенных ими автомобилей, чтобы не спровоцировать падение цен акций, к такому выводу пришла группа исследователей под руководством профессора менеджмента Джейсона Миллера из Государственного университета Мичигана.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Исследование, показавшее закономерность между порядком объявления отзывной кампании и намерением брендов уменьшить негативное влияние на курс публично обращаемых акций, было выявлено на основе анализа данных отзывов шести автопроизводителей - General Motors, Ford, Chrysler, Toyota Nissan и Honda - за период в 48 лет - с 1966 по 2013 годы. В общей сложности 3117 отзывных кампаний.

Систематизация данных показала, что 73% всех отзывов группируются в периоды высокой интенсивности, длящихся в среднем 34 дня и включающих в среднем 7,3 отзывные кампании. И каждая такая группа образуется вокруг случайного инициатора, курс акций которого в итоге неизменно падал больше, чем у последователей, в среднем на 67%. Интересно, что по результатам исследования даже размер отзыва (количество автомобилей, попадающих под кампанию) не оказывает на цены акции такого существенного влияния как позиция "инициатор-последователь" в группе.

Другое любопытное наблюдение, Toyota втрое чаще остальных пяти участников исследования оказывалась в невыгодном положении "инициатора". Очевидный вывод: General Motors, Ford, Chrysler, Nissan и Honda знают о закономерности и в порядке проведения отзывных кампаний придерживаются именно тактики "последователей". Для противодействия явлению исследователи рекомендуют надзорному органу обязать автопроизводителей раскрывать дату обнаружения наличия производственных дефектов.