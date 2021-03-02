Стало известно, почему компании откладывают отзыв машин

Автопроизводители, чьи акции обращаются на фондовых рынках, оттягивают объявление отзывных кампаний для устранения производственных дефектов, выпущенных ими автомобилей, чтобы не спровоцировать падение цен акций, к такому выводу пришла группа исследователей под руководством профессора менеджмента Джейсона Миллера из Государственного университета Мичигана.

Исследование, показавшее закономерность между порядком объявления отзывной кампании и намерением брендов уменьшить негативное влияние на курс публично обращаемых акций, было выявлено на основе анализа данных отзывов шести автопроизводителей - General Motors, Ford, Chrysler, Toyota Nissan и Honda - за период в 48 лет - с 1966 по 2013 годы. В общей сложности 3117 отзывных кампаний.

Систематизация данных показала, что 73% всех отзывов группируются в периоды высокой интенсивности, длящихся в среднем 34 дня и включающих в среднем 7,3 отзывные кампании. И каждая такая группа образуется вокруг случайного инициатора, курс акций которого в итоге неизменно падал больше, чем у последователей, в среднем на 67%. Интересно, что по результатам исследования даже размер отзыва (количество автомобилей, попадающих под кампанию) не оказывает на цены акции такого существенного влияния как позиция "инициатор-последователь" в группе.

Другое любопытное наблюдение, Toyota втрое чаще остальных пяти участников исследования оказывалась в невыгодном положении "инициатора". Очевидный вывод: General Motors, Ford, Chrysler, Nissan и Honda знают о закономерности и в порядке проведения отзывных кампаний придерживаются именно тактики "последователей". Для противодействия явлению исследователи рекомендуют надзорному органу обязать автопроизводителей раскрывать дату обнаружения наличия производственных дефектов.