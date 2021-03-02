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02.03.2021 19:32
Рубрика: Культура

Аркадские хроники

Теодор Курентзис представил новую программу
Текст: Владимир Дудин
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8395)
Теодор Курентзис вместе со своим коллективом MusicAeterna дал концерты в московском зале "Зарядье" и Большом зале Петербургской филармонии, представив программу из сочинений Дебюсси, Равеля и Стравинского.
Теодор Курентзис давно завоевал репутацию дирижера, раскрепощающего и расширяющего сознание. Фото: Виктор Васенин Теодор Курентзис давно завоевал репутацию дирижера, раскрепощающего и расширяющего сознание. Фото: Виктор Васенин
Теодор Курентзис давно завоевал репутацию дирижера, раскрепощающего и расширяющего сознание. Фото: Виктор Васенин

Как и многие оркестры в России и в мире, коллектив Курентзиса ведет тихую домашнюю жизнь в Петербурге, оттачивая свое мастерство на концертах камерной музыки, которые проходят в петербургском Доме радио - нынешней базе MusicAeterna. И если на ноябрьских концертах в оркестре отсутствовали некоторые иностранные музыканты, работающие в оркестре, то на весенних концертах уже собрался практически полный состав. Все это время музыканты MusicAeterna выпускают интереснейшие программы, включающие музыкальное наследие от Ренессанса до новейшего времени, собирая как монографические, так и композиции "сквозь века", инструментальные и хоровые жанры. Эти музыкальные собрания начинаются в девять вечера и длятся от часа до двух, в зале - почти полная темнота и абсолютная тишина, за которой пристально следят, чтобы возникли ощущения "храмового ритуала".

Фото: Ульянов Николай Павлович. "Пушкин с женой на придворном балу перед зеркалом". 1937
Сто девяносто лет назад Пушкин венчался с Гончаровой

Теодор Курентзис давно завоевал репутацию дирижера-пассионария, раскрепощающего и расширяющего сознание, меняющего оптику слушания и восприятия академической музыки, помогающего устанавливать с ней тесные контакты, считающего, что несет со сцены намного больше, чем только ладно выстроенные звуки. В свою новую программу он включил такие названия, как "Гробница Куперена", "Послеполуденный отдых фавна" и "Пульчинеллу", решив отправить воображение слушателей в глубину старины - французского необарокко, балета теней, мифической Аркадии и праздничного уличного театра комедии дель арте.

Сюиту "Гробница Куперена" Морис Равель посвятил не только одному из "богов" французской музыки - композитору Франсуа Куперену, но и четырем друзьям, погибшим во время Первой мировой, однако она лишена траурности. С ее легких, светлых, танцевальных частей, исчезающих в финалах в эльфических вихрях, Теодор и начал концерт, задав полетное настроение, словно продемонстрировав тоску по полетам у своих музыкантов.

Знаменитая симфоническая эклога "Послеполуденный отдых фавна" Дебюсси прозвучала как персональный манифест Курентзиса, явно вообразившего себя этим "фавном", знающим путь в счастливую и блаженную Аркадию. Мягкие, обволакивающие мелодии флейты солистки оркестра Лауры Поу были подобны дудочке Крысолова. Наконец, броские, яркие, ритмически рельефные, стремительно меняющиеся контрасты уличного театра в музыке балета "Пульчинелла", которую Стравинский на основе музыки Перголези сочинял в швейцарском Морже, открывая, по признанию композитора, "прошлое", дали дирижеру Курентзису почувствовать себя еще и кукловодом, что особенно бросалось в глаза, когда он почти касаясь лиц вокалистов указывал им на безупречную четкость артикуляции. Теплый тембр меццо-сопрано Дарьи Телятниковой, безвибратный чистый лирический тенор Сергея Година и кантантный бас Николая Мазаева дразнили неаполитанским солнцем в своих историях любви, ревности, шутливой смерти и воскрешения.

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