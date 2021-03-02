В России запатентовали Seat Leon в кузове универсал

Испанская компания Seat оформила в России патент на внешний вид выпускаемого модели Leon ST с кузовом универсал.

Автомобиль относится к европейскому классу компактных автомобилей, он представлен в начале 2020 года, построен на широко распространенной переднеприводной платформе MQB разработанной специалистами Volkswagen (Seat является частью концерна Volkswagen Group).

Leon нынешнего поколения оснащается широкой гаммой моторов: бензиновые - объемом от 1,0 до 2,0 л, дизельный - 2,0 л. Есть также установка типа "подзаряжаемый гибрид", построенная вокруг 1,4-литрового бензинового двигателя. Кроме того, предлагается битопливный вариант, потребляющий как сжатый природный газ (метан), так и бензин.

В России автомобили Seat несколько раз пытались закрепиться - с 1997 по 1999 год их дистрибьютором была компания "СЕАТ-Росинка", в 2003-2006 - российское отделение Volkswagen, в 2006-2009 - дилерский холдинг Iberia, в 2012-2014 - снова Volkswagen.

Возобновления продаж Seat в России не планируется, так что патентование облика модели Leon - простая юридическая формальность.