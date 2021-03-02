Видео: пилот сумел посадить самолет на шоссе, но не смог избежать ДТП

То, что легко получается у главных героев в фильмах-катастрофах, иногда удается и обычным смертным. Например, посадить потерявший управления самолет на автомобильную трассу, как это было в "Приключениях итальянцев в России".

На днях этот трюк повторил американец Джош Редсан, правда, самолет у него был одноместный, легкомоторный, а не тяжелый пассажирский лайнер. И, что самое обидное - не успел он заглушить двигатель, чтобы вылезти из кабины и раскланяться перед оторопевшими автомобилистами, мчавшимися по трассе Лос-Анджелес - Ливермор (Калифорния), как в него врезался Lexus. Избежал авиакатастрофы - получай автомобильную.

Сам Редсан, пристегнутый в кабине, не пострадал, как и водитель Lexus, а вот разбираться с ущербом, нанесенным авиа- и автотранспорту, предстоит страховщикам.