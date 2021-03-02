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02.03.2021 12:08
Рубрика: Легковые авто

Volvo к 2030 году полностью перейдет на электрокары

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Volvo официально представила план по полному переходу на выпуск электромобилей к 2030 году.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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К этому времени шведская марка выведет из модельного ряда все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая гибриды.

На картинке из пресс-релиза компании размещено семь электрокаров. Предположительно, одна из моделей - кроссовер XC40, который дебютировал в прошлом году. Остальные шесть пока не рассекречены.

Volvo Cars сегодня должен показать свою вторую электрическую машину 40-й серии. В ближайшие годы Volvo также представит ещё несколько электрических моделей, за которыми последуют и другие.

По плану бренда, к 2025 году 50% от глобальных продаж марки придётся именно на электромобили, остальное - на гибриды. К 2030 году каждый реализованный автомобиль должен быть с полностью электрической силовой установкой.

Помимо этого, перспективное семейство электрокаров премиум-класса компания собирается продавать исключительно в онлайн-формате. При этом дилерские центры будут осуществлять предпродажную подготовку транспортных средств, их доставку и техническое обслуживание.

Фото: Пресс-служба Volvo.
#Volvo