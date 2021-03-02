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02.03.2021 20:11
Рубрика: В мире

Приземлится ли "Спутник" в Праге?

В Чехии все больше граждан склоняются к тому, чтобы как можно быстрее использовать российскую вакцину
Текст: Владимир Снегирев
Напомним: ситуация с распространением коронавируса в Чехии давно приобрела угрожающий характер. Несмотря на все принятые меры - а они гораздо жестче, чем те, которые были весной прошлого года - число инфицированных не снижается, больницы переполнены, а по числу смертных случаев Чехия вышла на одно из первых мест в Старом Свете. В больницах сейчас находятся 7717 человек. У 1568 пациентов болезнь протекает в тяжелой форме, им требуется постоянное наблюдение или аппараты ИВЛ и ЭКМО. Это самое высокое значение с начала эпидемии.

Ограничения чрезвычайного положения, введенного 27 февраля, предусматривают наряду с другими мерами запрет на любые передвижения за пределами своего округа. Контроль за соблюдением действия ЧП станут обеспечивать наряду с полицейскими пять тысяч военных, а также офицеры таможенной службы.

Фото: REUTERS
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На этом фоне все чаще и с разных сторон раздается вопрос: отчего Чехия, в отличие от своих соседей - Венгрии и Словакии, до сих пор медлит с закупкой российской вакцины "Спутник V"? В пользу нашего препарата уже высказались и президент Милош Земан, и глава правительства Андрей Бабиш. Однако министерство здравоохранения все еще не решается нарушить регламент ЕС, согласно которому вакцина должна получить официальный статус в этой региональной структуре.

Речь, конечно же, идет либо о политических играх, либо о лоббировании финансовых интересов крупных фармакологических компаний - таково мнение многих чешских граждан. Впрочем, скорее всего, имеет место и то, и другое. Руководители Евросоюза не хотят признать, что Россия способна успешно конкурировать на мировом рынке лекарственных препаратов. При этом ЕС даже в малой степени не способен удовлетворить потребности той же Чехии в антиковидной вакцине.

Испытание пандемией Брюссель явно не выдержал. Все страны-члены Евросоюза оказались один на один со смертельным вирусом, каждое государство вводит свои правила, ни о какой согласованной борьбе нет и речи.

Фото: AFP/Michal Cizek
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Показательно в этой связи мнение известного чешского историка Яна Рыхлика, которое он высказал на страницах газеты "Право". Профессор Карлова университета напоминает, что все мы находимся в состоянии мировой войны с невидимой смертельной опасностью. "Но раз так, то нельзя во всем следовать тем предписаниям, которые были выработаны в мирное время, чрезвычайные обстоятельства требуют введение чрезвычайных мер. Если есть возможность получить "Спутник V" и тем самым хотя бы частично заместить поставки из Евросоюза, который в этом вопросе полностью провалился, то нельзя терять время и сомневаться".

Ученый выражает готовность немедленно привиться российской вакциной и уверен, что таких в Чехии найдется много. Его статья в газете озаглавлена так - "Недостойные игры вокруг "Спутника".

Два компонента "Спутника V" делают его самым эффективным от мутаций COVID
В мире Европа Чехия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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