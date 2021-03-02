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Вышел новый трейлер аниме-сериала по игре Dota 2

Новости
    02.03.2021, 11:42
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

Вышел новый трейлер фэнтезийного аниме-сериала по мотивам Dota 2. Ролик снабжён русскими титрами и субтитрами.

Фото: youtube.com
Вышел финальный трейлер экранизации российского комикса "Майор Гром"

Сюжет, размещённый в мире популярнейшей видеоигры 2013 года, рассказывает о Дэвионе, "прославленном рыцаре, посвятившем себя искоренению на земле бедствий".

Полное название проекта - "Dota: Кровь дракона".

В создании участвовал разработчик игры - компания Valve. Сценарист - Эшли Миллер ("Люди Икс: Первый класс", "Чёрные паруса").

Ранее в Сети публиковались тизер и трейлер.

Премьера состоится на Netflix 25 марта.

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