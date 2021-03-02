Вышел новый трейлер аниме-сериала по игре Dota 2

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Вышел новый трейлер фэнтезийного аниме-сериала по мотивам Dota 2. Ролик снабжён русскими титрами и субтитрами.
Сюжет, размещённый в мире популярнейшей видеоигры 2013 года, рассказывает о Дэвионе, "прославленном рыцаре, посвятившем себя искоренению на земле бедствий".
Полное название проекта - "Dota: Кровь дракона".
В создании участвовал разработчик игры - компания Valve. Сценарист - Эшли Миллер ("Люди Икс: Первый класс", "Чёрные паруса").
Ранее в Сети публиковались тизер и трейлер.
Премьера состоится на Netflix 25 марта.