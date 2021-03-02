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02.03.2021 16:56
Рубрика: В мире

Зачем Зеленский разрекламировал свою прививку от коронавируса

Текст: Петр Лихоманов
2 марта президент Украины Владимир Зеленский совершил самый геройский поступок в своей жизни: сделал первую прививку от коронавируса, сомнительной вакциной, практически под огнем "оккупационных войск". Такая картина получается, если прочитать его Twitter.
Фото: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Фото: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
Фото: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

"Сделал прививку от Covid-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Тот же Oxford / AstraZeneca (Covishield) из Индии, который был доставлен первым в Украину и получили миллионы людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", - пишет с передовой украинский главнокомандующий.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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К твиту прилагается фото, на котором он придерживает у левого плеча ватку после укола. Чем именно привился президент - понять сложно: пузырек, процесс набора лекарства и сам укол в Twitter не поместились.

Следует пояснить, что во вторник Зеленский действительно находится у линии разграничения в Луганской области, куда привез и президента Евросовета Шарля Мишеля, чтобы ознакомить с оперативной ситуацией. Ситуация эта должна представлять для европейцев интерес: масса прямых и косвенных признаков указывает на подготовку украинскими силовиками кровавых провокаций и начала наступления на народные республики Донбасса.

Что касается прививки, то смелость украинского президента преуменьшать не следует. Если бы он не переболел коронавирусом в прошлом году, получив тем самым иммунитет, можно было бы сказать, что он рискнул жизнью. Ведь еще вчера экс-президент Порошенко дал непечатное медицинское определение рекламируемой Зеленским вакцины. Добровольно ввести себе такое в кровь, как видим, не всякий главнокомандующий рискнет.

Напомним причины, по которым такое нелицеприятное мнение о единственной имеющейся в распоряжении вакцине в украинском народе сформировалось. Во-первых, это не Oxford /AstraZeneca, от которой в восторге Зеленский и от использования каковой ряд стран отказался полностью, либо частично. В том числе из-за низкой эффективности, но тяжелых побочных явлений. Даже индийский производитель честно признает, что его вакцина - это "реплика", подобие, самостоятельная разработка под названием Covishield. Полноценных испытаний и сертификации эта вакцина еще не прошла и, по задумке, должна по линии ООН распространяться бесплатно в беднейших странах, не способных купить ничего лучше. И никто уже на Украине не удивился, когда выяснилось, что местный минздрав Covishield все-таки купил: у британского посредника, по цене натуральной AstraZeneca.

Фото: iStock
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Во-вторых, все злоключения с покупкой вакцины - Украина начала прививаться позже всех в Европе, и масса информации о побочных эффектах, и даже смертях от рекламируемых западных вакцин - сформировали у населения и, в первую очередь, у медиков скептическое отношение к вакцинации, организуемой родным государством.

Лучшее доказательство общественных сомнений - низкие темпы вакцинирования. Так, за первые четыре дня - то есть по состоянию на 1 марта - привилось чуть больше трех тысяч человек, еще 30 тысяч записались на вакцинацию через электронную форму. При этом в минздраве уже признали несколько случаев "легких побочек", а сообщения в социальных сетях о "побочках" тяжелых - температура выше 39 градусов, сыпь, бессонница - исчисляется десятками.

С такой скоростью полная вакцинация страны с сорокамиллионным населением займет 80-100 лет. Хуже того, те 500 тысяч Covishield, которые уже есть на Украине, даже не успеют полностью использовать - их срок хранения заканчивается уже в июне.

В такой плачевной ситуации украинский главнокомандующий обязан был своим примером подвигнуть население к вакцинации, закрыть его от невидимого врага всем телом и с криком "Слава Украине" сделать прививку. Что он и сделал как ответственный переболевший главнокомандующий.

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