Знаменитая гаубица Д-30 стала основой для САУ во многих странах мира

Принятая на вооружение в 1960 году советская 122-мм гаубица Д-30 является одной из самых распространенных артиллерийских систем в мире. Она эксплуатируется в армиях примерно 70 государств, в некоторых из этих стран велось ее серийное производство.

Из-за своей компактности и сравнительно небольшого веса это орудие часто устанавливают на различные колесные и гусеничные шасси. Например, можно вспомнить египетскую самоходку, выполненную на платформе вездехода "Урал-4320".

В Казахстане "тридцатку" монтировали на КамАЗ-63501, кубинские умельцы использовали КрАЗы-255, алжирские оборонщики - германские Mercedes-Benz Zetros 2733A.

В Китае местный клон гаубицы Д-30 - PL-96 - также применяется на различных колесных САУ. Например, можно вспомнить изготавливавшуюся в больших количествах, в том числе на экспорт, PCL-09 на платформе автомобиля Shaanxi 6x6.

Особенностью артсистем из Поднебесной является основательная доработка боеприпасов. Если первоначально обычные осколочно-фугасные снаряды могли поражать цели на дистанции до 15400 метров, то современные, производимые в КНР, бьют на 18000 метров, повышенной дальности - на 21000 метров, активно-реактивные - уже на 27000 метров. В этом калибре также выпускаются высокоточные средства поражения с лазерным наведением.

Other pictures of PCL-09 : pic.twitter.com/2aang8WgJB — Hammer Of War (@HammerOfWar5) February 26, 2021

Разумеется, Д-30 использовалась и на гусеничных боевых машинах. В Китае был создан аналог советской 2С1 "Гвоздика" - PLZ-07, в Иране - Raad-1. Египет выпускал SP122, в которых применялись советские и американские технологии.

Самыми загадочными в этом ряду являются самоходки, задействованные в ходе эфиопо-эритрейского конфликта в 1998-2000 гг. В Сети обнародованы лишь несколько фотографий.

В качестве их основы использовались средние танки Т-55 с бортовыми экранами от китайских Type 69. До сих пор нет точных данных, где они были изготовлены, одни источники сообщают, что состояли на вооружении эфиопских войск, другие пишут, что эритрейских.