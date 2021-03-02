Знаменитая гаубица Д-30 стала основой для САУ во многих странах мира

Из-за своей компактности и сравнительно небольшого веса это орудие часто устанавливают на различные колесные и гусеничные шасси. Например, можно вспомнить египетскую самоходку, выполненную на платформе вездехода "Урал-4320".
В Казахстане "тридцатку" монтировали на КамАЗ-63501, кубинские умельцы использовали КрАЗы-255, алжирские оборонщики - германские Mercedes-Benz Zetros 2733A.
В Китае местный клон гаубицы Д-30 - PL-96 - также применяется на различных колесных САУ. Например, можно вспомнить изготавливавшуюся в больших количествах, в том числе на экспорт, PCL-09 на платформе автомобиля Shaanxi 6x6.
Особенностью артсистем из Поднебесной является основательная доработка боеприпасов. Если первоначально обычные осколочно-фугасные снаряды могли поражать цели на дистанции до 15400 метров, то современные, производимые в КНР, бьют на 18000 метров, повышенной дальности - на 21000 метров, активно-реактивные - уже на 27000 метров. В этом калибре также выпускаются высокоточные средства поражения с лазерным наведением.
Other pictures of PCL-09 : pic.twitter.com/2aang8WgJB— Hammer Of War (@HammerOfWar5) February 26, 2021
Разумеется, Д-30 использовалась и на гусеничных боевых машинах. В Китае был создан аналог советской 2С1 "Гвоздика" - PLZ-07, в Иране - Raad-1. Египет выпускал SP122, в которых применялись советские и американские технологии.
Самыми загадочными в этом ряду являются самоходки, задействованные в ходе эфиопо-эритрейского конфликта в 1998-2000 гг. В Сети обнародованы лишь несколько фотографий.
В качестве их основы использовались средние танки Т-55 с бортовыми экранами от китайских Type 69. До сих пор нет точных данных, где они были изготовлены, одни источники сообщают, что состояли на вооружении эфиопских войск, другие пишут, что эритрейских.
Pictures of soviet made T-55 turned into self propelled howitzers with mounted 122 mm D-30 cannons of the Ethiopian 🇪🇹 military used during the eritrean - ethiopian war from 1998 to 2000. pic.twitter.com/Q7L07rElZ4— Hammer Of War (@HammerOfWar5) February 28, 2021
#Cuba|n SPGs on Kraz chassis: 122mm howitzer D-30 and M-46 cannon @VasyaMakeevskiy https://t.co/24SAcU7Dnb pic.twitter.com/F2QwnWQ9co— English Lugansk (@loogunda) June 6, 2016