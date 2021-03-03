Блогер разобрал китайский кроссовер GAC. Машине 3 года, она не сгнила

На подъёмнике "Клубного сервиса" оказался большой китайский кроссовер GAC GS8. Машине чуть больше 2.5 лет и её эксплуатировали на московских дорогах. Илья Свиридов рассказал и показал основные "болячки" GAC GS8.

Небольшая коррозия есть на переднем усилителе бампера, а вот задний заржавел полностью, как будто бы его забыли покрасить. На кузове, под подкрылками, молдингами, в колёсных арках "рыжиков" нет, но их нашли в полости дверей.

Лонжероны интегрированной в силовую структуру кузова рамы не покрыты антикором, но несмотря на это ржавчина их не тронула.

Одно из самых странных решений: расположение патрубков под днищем - их разместили ниже лонжерона.

В России GAC GS8 представлен в версиях с передним и полным приводом. Во всех вариантах кроссовер оснащается 190-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Цены на модель начинаются от 2 098 000 рублей.