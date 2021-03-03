Букингемский дворец расследует жалобы персонала на поведение Меган Маркл

Британский королевский двор проведет расследование возможных случаев издевательского отношения Меган Маркл к собственным подчиненным, говорится в распространенном сообщении дворца.

Поводом стала публикация в газете Times. Издание опубликовало воспоминания сотрудников секретариата герцогини Сассекской. Они рассказали о том, что Меган Маркл относилась к ним настолько надменно, что некоторым пришлось уйти с престижной работы. В частности, уволились двое ее личных ассистентов.

Представители Меган Маркл сразу же опровергли подобные обвинения. Но Букингемский дворец решил подробнее изучить изложенные в статье факты, поскольку он "не потерпит запугиваний и домогательств на рабочем месте". В ходе проведения расследования предполагается пригласить сотрудников секретариата, включая тех, кто уже не работает при дворе.

Напомним, что с 31 марта 2020 года принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская, потеряли возможность официально представлять королеву Елизавету II и использовать свои титулы. Причем они сделали это по собственному желанию. Сейчас пара живет в американском штате Калифорния.