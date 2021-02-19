Принц Гарри и Меган Маркл не вернутся к королевским обязанностям

Британский принц Гарри, герцог Сассекский и его супруга, бывшая американская актриса Меган Маркл, не вернутся к исполнению обязанностей членов королевской семьи. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, распространенном 19 февраля.

Свое решение Гарри и Меган подтвердили во время беседы с бабушкой принца, Ее величеством Елизаветой II.

"Несмотря на то, что все мы опечалены их решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи", - подчеркнуто в заявлении.

Отказ супругов означает, что они больше не будут патронами ряда британских учебных заведений, а также военных, спортивных и благотворительных организаций. Эти функции возьмут на себя другие члены британской королевской семьи. "Прекратив участвовать в работе королевской семьи, нельзя продолжать исполнение обязанностей и функций, которые предусматривает жизнь, посвященная служению обществу", - цитирует заявление Букингемского дворца слова Елизаветы II.

С 31 марта 2020 года Гарри и Маркл больше не являются старшими членами королевской семьи. Ранее они написали в Instagram, что намерены отказаться от титулов и обеспечить себе финансовую независимость. Вместе с отказом они потеряли право на титул Их Высочеств и на то, чтобы официально представлять в поездках королеву Елизавету II. Также они, по некоторым данным, могут лишиться титула герцога и герцогини Сассекских.

В настоящее время Гарри и Маркл живут в Калифорнии, где приобрели дом в Санта-Барбаре, на берегу Тихого океана. 6 мая 2019 года у них родился сын Арчи. В феврале этого года супруги объявили, что ожидают второго ребенка. Они также заключили контракты со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским видеосервисом Netflix. Общая сумма контрактов, по неподтвержденным данным, составляет 190 миллионов долларов.