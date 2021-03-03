Чем опасен запах нового автомобиля

Даже непродолжительная поездка в новом автомобиле может подвергать водителя и пассажиров чересчур высокому уровню воздействия канцерогенов, используемых на производстве. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Характерный запах салона нового автомобиля многие водители не переносят: постоянно держат окно приоткрытым, даже если на улице холодно. И поступают правильно: в воздух могут перемещаться летучие вещества из пластика или текстиля, которые использовали для внутренней отделки машины.

Чаще всего в салоне нового автомобиля циркулируют два опасных соединения - бензол и формальдегид.

Первый используется в производстве пластмасс, резины, разных красителей. Он является сильным канцерогеном: если организм человека подвергается его воздействию продолжительное время, серьезных последствий избежать не удастся. Формальдегид применяется, в том числе, в текстильной промышленности. Он также канцерогенен, может привести к развитию бронхиальной астмы.

В своем исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental International, ученые пришли к выводу, что получить максимальную суточную дозу этих веществ человек может всего за 20 минут, проведенных в салоне нового автомобиля. Кроме бензола и формальдегида водитель или пассажир вдыхает накапливающиеся в организме фталаты и хлорсодержащие органофосфаты, которые также являются опасными для здоровья.

Для того, чтобы уменьшить концентрацию вредных веществ в воздухе салона, нужно почаще открывать окна во время поездки. Особенно это касается жаркой солнечной погоды.

Перед тем, как садиться в припаркованный автомобиль, стоит его как следует проветрить, причем с использованием вентилятора. Есть смысл установить угольный фильтр: он способен улавливать не только пыль, но и ряд токсичных соединений, в целом снижая число вредных веществ в воздухе.