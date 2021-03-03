Дефицит микросхем не повлиял на работу АвтоВАЗа и Sollers

Поставщики микросхем для автомобильной промышленности столкнулись с дефицитом микросхем, но российские заводы эта проблема пока не затронула. "Российская газета" обратилась за комментариями в пресс-службы АО "АвтоВАЗ" и Sollers.

"Производство в настоящее время работает без изменений. В компании создана рабочая группа, которая отслеживает ситуацию и готовит сценарии на случай её ухудшения", - сообщили в АвтоВАЗе.

Напомним, в Группу АвтоВАЗ входит непосредственно предприятие АвтоВАЗ (выпускаются модели Lada и Renault), Лада Запад Тольятти (Lada Niva Travel), Лада Ижевск (Lada Vesta).

В Sollers также предусмотрели риски и нашли решения для своевременного обеспечения заводов микросхемами. УАЗ, Sollers Ford, Mazda Sollers, которыми владеет холдинг, не испытывают проблем с поставками и работают в штатном режиме.

"Из-за общей ситуации на мировом рынке риски сохраняются, но мы внимательно следим за ситуацией и делаем всё возможное, чтобы обеспечить бесперебойное производство", - заявили в Sollers.

Дефицит возник на фоне пандемии коронавируса. Речь идёт о микросхемах для панелей управления приборами, блоков управления мотором, кузовной электроники, информационно-развлекательных комплексов, а тахографов.