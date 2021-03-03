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03.03.2021 16:32
Рубрика: Легковые авто

Диагностические карты в электронном виде теперь оформляются официально

Текст: Владимир Баршев
Модернизированная информационная система ЕАИСТО официально введена в эксплуатацию. Соответствующий приказ МВД зарегистрирован в Минюсте. Согласно ему, система ЕАИСТО начала работу с 1 марта. На официальном портале правовых актов он еще не размещен, но на сайте ГИБДД уже опубликован.
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Надо сказать, что предыдущая система, несмотря на то, что ей пользовались несколько лет, и на протяжении всего этого времени размещали в ней данные о диагностических картах, официально так и не была введена в эксплуатацию. То есть, на каком основании ее вообще использовали, и какой статус имела размещенная там информация, было вообще непонятно. Модернизированная система все таки стала официальной средой обитания диагностических карт.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Напомним, с 1 марта все диагностические карты оформляются именно в этой системе. Распечатку карты автовладельцу выдадут по его просьбе. Впрочем, сама эта распечатка потребуется только в том случае, если автовладелец собирается на своем автомобиле выехать за границу. Для заключения договора ОСАГО страховщикам достаточно информации в ЕАИСТО.

Также приказ утверждает инструкцию о порядке эксплуатации этой системы. Но эта инструкция важна только для сотрудников МВД. В ней прописано все, что касается администрирования системы. Ни автовладельцам, ни даже операторам техосмотра она не нужна. Автовладельцам, по большому счету, вообще без разницы, как эта система работает, лишь бы в ней была информация о пройденном техосмотре.

Надо сказать, что с 1 марта в этой системе оформлено почти 8 тысяч диагностических карт. Несмотря на отсрочку проведения ТО по новым правилам для почти 90 процентов автовладельцев, это довольно ощутимый результат.

Но операторы жалуются, что система работает нестабильно. Как только наступает 9 часов утра по московскому времени - она виснет. Объясняется это довольно просто: именно в 9 утра по московскому времени к ней подключается большинство операторов. Так уж сложилось, что большинство регионов России, а с ними и операторов, находятся именно в этом часовом поясе. Получается, не зря продлили срок действия диагностических карт на полгода.