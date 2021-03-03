Доказана связь COVID-19 с группой крови

Коронавирус SARS-CoV-2 буквально "притягивается" антигеном группы крови А (нам она больше известна как II группа) на респираторных клетках. Это значит, что люди с данной группой крови с большей вероятностью могут заболеть COVID-19.

К такому выводу пришли американские ученые из Brigham and Women's Hospital в Бостоне, соответствующий пресс-релиз опубликован на портале Medical Xpress. Они сфокусировались на белке на поверхности вируса под названием рецептор-связывающий домен (receptor binding domain, RBD), с помощью которого коронавирус прикрепляется к клеткам-хозяевам. Исследователи проверили, как RBD взаимодействует с респираторными клетками и эритроцитами в зависимости от группы крови.

Оказалось, что этот белок явно предпочитает связь с антигеном группы крови А именно в респираторных клетках, то есть тех, что присутствуют в органах дыхания. При этом какой-то особенно выделяющейся реакции на другие группы крови или на эритроциты второй группы отмечено не было.

При этом ученые подчеркивают: полученные данные не могут полностью описать или предсказать, как коронавирус повлияет на пациентов с различными группами крови. Более того, ничего не сообщается и возможном влиянии группы крови на степень тяжести заболевания.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Blood Advances.