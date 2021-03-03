Эксперты сделали прогноз на результаты встречи ОПЕК+ 3 и 4 марта

Если бы встреча альянса прошла на несколько дней раньше, то особые опасения о будущем нефтяных цен выглядели бы перестраховкой. Но с конца февраля, за неделю, котировки упали почти на 9%, с 67 долларов до 62 долларов за баррель. Причины уже знакомые - рост заболевания COVID-19, опасения по поводу спроса на нефть и увеличение добычи в США. К ним добавились риски возвращения в апреле на рынок объемов, дополнительно сокращенных Саудовской Аравией и еще несколькими членами нефтяного картеля, в 1,425 миллиона баррелей в сутки. Обязательства по этому снижению производства истекают в марте. С их учетом, а также беря в расчет восстановление добычи в США после аномальных холодов, на рынок вернется 2,5-3 миллиона баррелей в сутки, что уничтожит искусственно созданный дефицит предложения в три миллиона баррелей. В дело также вмешалась политика.
"Администрация президента США Джо Байдена обвинила принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Салмана в убийстве журналиста The Washington Post Джамаль Хашогги в 2018 году", - говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" и эксперт Открытие Research Оксана Лукичева. Видя эскалацию конфликта, председатель ОПЕК Мохаммед Баркиндо не участвует в крупнейшей конференции по рынку нефти CERAWEEK, начавшейся в Хьюстоне первого марта. Неопределенность на рынке растет, а коррекция нефтяных цен вниз может продолжиться, считает эксперт. По ее мнению, наиболее вероятен рост добычи странами ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в сутки и постепенное увеличение добровольно урезанного производства Саудовской Аравией и союзниками по картелю.
С этим согласен директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, который также ожидает, что ОПЕК+ увеличит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, а Саудовская Аравия не станет продлевать добровольное сокращение добычи. С его точки зрения, это приведет к снижению цен на нефть ниже 60 долларов за баррель.
Особое мнение высказал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. Он считает, что суммарно альянс с апреля увеличит добычу примерно на один миллион баррелей в сутки (500 тысяч баррелей по условиям ОПЕК+ и еще 500 тысяч от дополнительного сокращения СА и союзников), но часть дополнительного сокращения оставит на своих плечах Саудовская Аравия. "Сейчас самый большой риск для нефти - это продолжающийся рост ее доходности в США, который ведет к падению доллара и фондовых рынков", - говорит Хансен. Как следствие, в дальнейшем это может вызвать еще более глубокую коррекцию цен вниз из-за спекулянтов, настроения которых сильно влияют на котировки, уточнил он.
Несмотря, на различающиеся прогнозы развития ситуации, все эксперты ожидают, что цены на нефть после встречи ОПЕК+ остановят рост, вернувшись к уровню 60 долларов за баррель или даже немного ниже. Масла в огонь также подливает информация о полностью заполненных хранилищах нефти в Китае, который с конца прошлого года был главным драйвером спроса на нефть. Весьма вероятно, что если альянс очередной раз решит заморозить условия сделки, как было в январе этого года, Россия будет настаивать на исключениях и праве повысить производство. Это связано с тем, что в долевом отношении из-за сокращения добычи по условиям ОПЕК+, наша страна вынуждена снижать экспорт нефти больше, чем другие участники сделки.