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03.03.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперты сделали прогноз на результаты встречи ОПЕК+ 3 и 4 марта

Текст: Сергей Тихонов
Увеличивать добычу нефти, отстаивая рынки сбыта, или работать на рост котировок барреля, такое решение примут 3 и 4 марта участники сделки ОПЕК+. Россия - сторонница первого пути, позволяющего нарастить экспорт нефти и, как следствие, доходы от него. За второй путь выступает Саудовская Аравия, где высокая стоимость "черного золота" компенсирует потери бюджета страны от падения объемов поставок за рубеж.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Если бы встреча альянса прошла на несколько дней раньше, то особые опасения о будущем нефтяных цен выглядели бы перестраховкой. Но с конца февраля, за неделю, котировки упали почти на 9%, с 67 долларов до 62 долларов за баррель. Причины уже знакомые - рост заболевания COVID-19, опасения по поводу спроса на нефть и увеличение добычи в США. К ним добавились риски возвращения в апреле на рынок объемов, дополнительно сокращенных Саудовской Аравией и еще несколькими членами нефтяного картеля, в 1,425 миллиона баррелей в сутки. Обязательства по этому снижению производства истекают в марте. С их учетом, а также беря в расчет восстановление добычи в США после аномальных холодов, на рынок вернется 2,5-3 миллиона баррелей в сутки, что уничтожит искусственно созданный дефицит предложения в три миллиона баррелей. В дело также вмешалась политика.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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"Администрация президента США Джо Байдена обвинила принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Салмана в убийстве журналиста The Washington Post Джамаль Хашогги в 2018 году", - говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" и эксперт Открытие Research Оксана Лукичева. Видя эскалацию конфликта, председатель ОПЕК Мохаммед Баркиндо не участвует в крупнейшей конференции по рынку нефти CERAWEEK, начавшейся в Хьюстоне первого марта. Неопределенность на рынке растет, а коррекция нефтяных цен вниз может продолжиться, считает эксперт. По ее мнению, наиболее вероятен рост добычи странами ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в сутки и постепенное увеличение добровольно урезанного производства Саудовской Аравией и союзниками по картелю.

С этим согласен директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, который также ожидает, что ОПЕК+ увеличит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, а Саудовская Аравия не станет продлевать добровольное сокращение добычи. С его точки зрения, это приведет к снижению цен на нефть ниже 60 долларов за баррель.

Особое мнение высказал глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. Он считает, что суммарно альянс с апреля увеличит добычу примерно на один миллион баррелей в сутки (500 тысяч баррелей по условиям ОПЕК+ и еще 500 тысяч от дополнительного сокращения СА и союзников), но часть дополнительного сокращения оставит на своих плечах Саудовская Аравия. "Сейчас самый большой риск для нефти - это продолжающийся рост ее доходности в США, который ведет к падению доллара и фондовых рынков", - говорит Хансен. Как следствие, в дальнейшем это может вызвать еще более глубокую коррекцию цен вниз из-за спекулянтов, настроения которых сильно влияют на котировки, уточнил он.

Несмотря, на различающиеся прогнозы развития ситуации, все эксперты ожидают, что цены на нефть после встречи ОПЕК+ остановят рост, вернувшись к уровню 60 долларов за баррель или даже немного ниже. Масла в огонь также подливает информация о полностью заполненных хранилищах нефти в Китае, который с конца прошлого года был главным драйвером спроса на нефть. Весьма вероятно, что если альянс очередной раз решит заморозить условия сделки, как было в январе этого года, Россия будет настаивать на исключениях и праве повысить производство. Это связано с тем, что в долевом отношении из-за сокращения добычи по условиям ОПЕК+, наша страна вынуждена снижать экспорт нефти больше, чем другие участники сделки.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть Сокращение добычи нефти

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