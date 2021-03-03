Илон Маск анонсировал строительство нового города в Техасе

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создает новый город в Техасе. "Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас", - написал он в Twitter.

Известно, что по площади этот город будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, в Старбэйз будут "очень" хорошо относиться к собакам, пишет РИА Новости. Агентство также отмечает, что в конце 2020 года Маск переехал из Калифорнии в Техас.

Ранее предприниматель заявил о готовности распродать все свое имущество ради строительства города на Марсе. Маск уверен, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. "Для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов", - отметил он.