Маск заявил о готовности продать все имущество ради колонизации Марса

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск готов распродать все свое имущество ради того, чтобы показать серьезность своих намерений по строительству автономного города на Марсе. Об этом богатейший в мире человек заявил в интервью Business Insider.

Он уверен, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. "Для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов", - цитирует предпринимателя РИА Новости.

По словам Маска, у него не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний. Он также отметил, что собирается в прямом смысле остаться бездомным. В прошлом году Маск уже продал несколько дорогостоящих объектов недвижимости.

Напомним, в декабре прошлого года Илон Маск обозначил сроки отправки человека на Марс. Он уверен, что это произойдет в ближайшие шесть лет. Ранее предприниматель заявлял о планах покорить Красную планету, в частности к 2050 году доставить на нее миллион человек.