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03.03.2021 13:30
Рубрика: Общество

Инфекционист не исключил завоз "нигерийского" штамма COVID-19 в Россию

Текст: Ирина Невинная

Закрытие границ не может полностью обезопасить Россию от появления на ее территории нового "нигерийского" штамма коронавируса, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Фото: AFP/HAZEM BADER
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"Контролировать инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем, с помощью неспецифической профилактики - закрытия границ, полного прекращения взаимоотношений, к сожалению, до конца неэффективно, потому что рано или поздно все равно один завозной случай инфекции будет", - цитирует Вознесенского РИА Новости.

Он пояснил,что границы закрывались, чтобы уменьшить поток инфицированных в страну, сдержать темпы развития эпидемии, "чтобы подготовить систему здравоохранения и увеличить количество коек, препаратов и специалистов".

При этом эксперт считает, что опасения о малоэффективности созданных вакцин против "нигерийского" штамма коронавируса преждевременны.

Ранее прошло сообщение, что на севере Италии в провинции Ломбардия в городе Брешиа зарегистрировали новую разновидность коронавируса - "нигерийский" штамм. Агентство ANSA, ссылаясь на президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, сообщило, что для этого штамма типичны мутации, против которых существующие сейчас вакцины могут быть неэффективны.

Ранее "РГ" сообщала, что ГНЦ "Вектор" провели исследование по эффективности двух российских вакцин - "Спутника V" и "ЭпиВакКороны" - против "британского" штамма коронавируса. Ученые "Вектора" подтвердили, что от этой разновидности патогена вакцины защищают.

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