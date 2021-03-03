Кара небесная. На припаркованное на тротуаре авто упал лед

О неотвратимости кармы в очередной раз напоминает нам это видео, снятое в Киеве. Соблюдай ПДД, веди себя на дороге с уважением к остальным и мир улыбнется тебе в ответ. А если будешь считать себя лучше других - "ответка" прилетит незамедлительно.

Прекрасным морозным утром водитель Hyundai решил припарковаться на Шелковичной улице украинской столицы с максимальными для себя удобствами - прямо на тротуаре, игнорируя мнения пешеходов и натянутую вдоль здания ограничительную ленту. А когда вечером вернулся к машине, то обнаружил явные повреждения передних стоек и водительского зеркала.

С жалобой на неизвестных злоумышленников он пришел в полицию и там ему предложили посмотреть записи ближайших камер наблюдения. Какова ж была досада нашего любителя парковаться на тротуаре, когда он своими глазами увидел, что никто из местных жителей на его Hyundai и не думал покушаться, и как на крышу его автомобиля внезапно падает с крыши подтаявший снег вперемешку с сосульками.

Пришлось нашему герою забрать свое заявление, да еще и выслушать скучную лекцию о недопустимости подобной парковки, об уважении к каким-то там пешеходам и о какой-то карме, которая всё помнит и ничего не прощает...