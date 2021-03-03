Кардиолог назвал два простых способа предотвратить инфаркт

Ходьба играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В первую очередь, она полезна для позвоночника, а от его функционирования зависит работа сердца и головного мозга, считает кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

Врач порекомендовал практиковать ходьбу на ягодицах. Для этого нужно сесть на пол, а ноги выпрямить или согнуть в коленях. Затем необходимо сделать на ягодицах восемь шагов вперед, а потом проделать то же самое назад.

Второй момент - изменение питания. Мясо в рационе следует сократить до 2-3 раз в неделю в пользу клетчатки, которой богаты овощи и фрукты. Специалист также перечислил самые полезные продукты в меню. Это оливковое масло, яблоки и цитрусовые, передает "360".

Ранее медики объяснили, что опасное для сердца состояние можно распознать по внешнему виду. В частности, стоит обратиться к специалистам, если появились кожные образования - ксантомы, боль в мышцах ног и выпадение волос в этой области. Дополнительные риски также связаны с кариесом и плохой гигиеной полости рта.