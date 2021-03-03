Колокольцев: 28 тысяч пьяных водителей были задержаны после "сигналов граждан"

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев рассказал о помощи сознательных россиян в борьбе с пьянством на дорогах.

"Благодаря поступившей от граждан информации в прошлом году была пресечена 361 тысяча правонарушений. Во время управления задержаны 28 тысяч водителей с признаками опьянения", - заявил на расширенном заседании коллегии МВД Владимир Колокольцев.

По словам министра, комплексные меры позволили на 5 процентов сократить число погибших и более чем на 13 процентов - раненных в результате аварий.

Ранее "РГ" писала о помощи волонтеров, которые проводят рейды по поиску пьяных водителей и сообщают об этом полицейским.