Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек

Объем размещенной в федеральной базе МВД России геномной информации за прошлый год вырос почти на 20 процентов, превысив 1 миллион генотипов. Об этом в среду в ходе расширенного заседания коллегии МВД сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

По его словам, данные этой базы способствовали раскрытию почти 6 тысяч преступлений.

Глава МВД России в связи с этим считает, что расширение перечня лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, поспособствует повышению эффективности разыскной работы. По его словам, соответствующие изменения предусмотрены в проекте федерального закона, принятого Госдумой в первом чтении.

Одновременно Владимир Колокольцев рассказал о развитии сети ДНК-лабораторий в структуре ведомственных экспертно-криминалистических подразделений. В 2020 году, по его словам, они были открыты еще в двух территориальных органах МВД России. В настоящее время работают 74 таких лабораторий.

Сегодня отпечатки пальцев сдают военные, правоохранители и граждане, нарушившие закон. Остальные могут их сдать по доброй воле. Прошлой осенью МВД предлагало сделать централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он, по мнению полиции, позволит устанавливать личности людей по отпечаткам пальцев и изображению лица. Работа над базой запланирована на этот год и два следующих.

Кроме того, осенью прошлого года сообщалось, что МВД России намерено обязать всех прибывающих в нашу страну более чем на 30 суток иностранцев сдавать отпечатки пальцев, фотографироваться, проходить медосвидетельствование, а также заводить ID-карту, где будут храниться все данные о госте.

В МВД надеются, что единая база мигрантов позволит контролировать их поток и регулировать трудовые отношения. Общая экспертиза сократит количество инстанций, которые нужно посетить, чтобы получить разрешение на работу в России. Наконец, благодаря этому будет проще выявлять нелегальных мигрантов.