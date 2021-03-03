Матвиенко поддержала введение отдельной статьи УК РФ за треш-стримы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что наказание за так называемые треш-стримы следует выделить в отдельную статью Уголовного кодекса (УК) РФ. Такое мнение она высказала на пленарном заседании палаты в ответ на выступление главы комиссии СФ по информационной политике Алексея Пушкова.

По его словам, профильная рабочая группа видит два варианта наказания за треш-стримы: вывести их в отдельную статью УК РФ или дополнить несколько статей соответствующими квалифицирующими признаками. Первый сенатор назвал предпочтительным, поскольку он посылал бы четкий сигнал потенциальным правонарушителям. "Именно такой реакции ждет от нас общество", - сказал Пушков.

В комитете по конституционному законодательству изучат оба варианта. "Мы посмотрим, чтобы составы не пересекались с другими статьями Уголовного кодекса. И если мы так сможем сформулировать диспозицию, то тогда предложим вам вариант с отдельной статьей УК", - сказал глава комитета Андрей Клишас.

"Я согласна с вашей аргументацией, я бы тоже поддержала отдельную статью. Мы не успеваем за новыми угрозами, которые появляются. Эта угроза серьезная, она обрела системный характер, затрагивает миллионную аудиторию, поэтому четко и внятно надо дать понять: это новое явление наказуемо следующим образом", - подвела итог дискуссии Валентина Матвиенко.

Она попросила коллег не затягивать с внесением поправок в УК РФ. "Наша реакция должна быть оперативной", - подчеркнула глава Совфеда.

Напомним, в январе Алексей Пушков предложил наказывать треш-стримеров по ст. 282 УК РФ, дополнив ее пунктом 3 следующего содержания: "Действия, содержащие унижение человеческого достоинства с применением или с угрозой применения насилия, физических издевательств, оскорблений и других форм хулиганского поведения, умаляющего достоинства личности, совершенные публично с использованием сети Интернет в режима реального времени или видеозаписи с целью извлечения материальной и иной (наращивание популярности) выгоды". Наказанием за это деяние могут стать штрафы от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы на срок от двух до пяти лет, а также тюремное заключение на срок от трех до шести лет.

Сенатор подчеркнул, что это предварительное предложение, которое будет обсуждаться с юридическим сообществом.